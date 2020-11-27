В Рязани из-за аварии без тепла остались 72 дома

Из-за аварии на теплосети 72 дома в Рязани остались без отопления. Об этом сообщает сайт мэрии.

Авария произошла в пятницу, 27 ноября, в 5 часов утра у дома №56 на улице Татарской. На месте повреждения теплосетей обвалился асфальт. На место происшествия оперативно выехали сотрудники РМПТС, они устраняют последствия произошедшего.

Место аварии огородили, движение по дороге перекрыли. В администрации Рязани просят водителей учитывать эту информацию при составлении маршрута.

Кроме того, жителям домов, которые остались без тепла, сообщили, что подачу теплоносителя восстановят к 22.00. В списке улиц, пострадавших от аварии, числятся следующие: Татарская, Пушкина, Линии с 1-й по 10-ю, Черновицкая, Гагарина, Стройкова. Также без отопления остались детсад №85 и школа №34.

Всего тепло отключено в 72 домах.