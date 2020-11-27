Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Рязани из-за аварии без тепла остались 72 дома

7info7

Из-за аварии на теплосети 72 дома в Рязани остались без отопления. Об этом сообщает сайт мэрии.

Авария произошла в пятницу, 27 ноября, в 5 часов утра у дома №56 на улице Татарской. На месте повреждения теплосетей обвалился асфальт. На место происшествия оперативно выехали сотрудники РМПТС, они устраняют последствия произошедшего.

Место аварии огородили, движение по дороге перекрыли. В администрации Рязани просят водителей учитывать эту информацию при составлении маршрута.

Кроме того, жителям домов, которые остались без тепла, сообщили, что подачу теплоносителя восстановят к 22.00. В списке улиц, пострадавших от аварии, числятся следующие: Татарская, Пушкина, Линии с 1-й по 10-ю, Черновицкая, Гагарина, Стройкова. Также без отопления остались детсад №85 и школа №34.

Всего тепло отключено в 72 домах.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

О состоянии родственников, находящихся в БСМП, рязанцы могут узнать по телефону

О состоянии пациентов можно узнать по телефонам: (4912) 600-003, доб. 2121, 2122. В будни звонки принимаются с 8 утра до 20 вечера. В выходные – с 10 утра до 16 вечера.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области похолодает до -9 градусов

Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области. В сообщении сказано, что днём ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. На дорогах появится гололедица.
Узнать больше
Новости Рязани

Новости Рязани сегодня: 26 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 26 ноября.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области выявили ещё 119 случаев коронавируса

Ещё 119 случаев заражения коронавирусом выявили в Рязанской области 28 ноября. Такие данные приводит региональная опергруппа. Темп прироста заболевших...
Узнать больше
Администрация

В Рязани введут «карту персональной ответственности» за уборку города

Мунициальные предприятия, управляющие компании и частные организации будут назначены ответственными за уборку не только своих территорий, но и прилегающих к ним зелёных зон, дорожек и подъездов.
Узнать больше
Новости Рязани

Кто имеет законное право отказаться работать ночью

РИА "7 новостей" продолжает отвечать на вопросы рязанцев совместно с прокуратурой региона. Работаю в магазине, скоро планируется проведение...
Узнать больше
Новости мира

В новых домах предлагают отменить взносы за капремонт

В Жилищный кодекс предлагают внести изменение, согласно которому в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капитальный ремонт. Законопроект (есть в распоряжении «Известий») планируют внести в Госдуму на следующей неделе депутаты и сенаторы от ЛДПР.
Узнать больше
Новости Рязани

В первый зимний день в Рязани ожидается снег и гололедица

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в регионе ожидается переменная облачность. Ночью пройдёт снег, в том числе и мокрый. В дневные часы осадки маловероятны. Кроме того, рязанцам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах.
Узнать больше
Новости Рязани

Почти тысяча детей в Рязанской области заразились коронавирусом

Опергруппа по борьбе с коронавирусом в Рязанской области обновила информации о возрасте заразившихся людей. По состоянию на 28 ноября...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области вновь объявлено метеопредупреждение

В Рязанской области вновь объявлено метеопредупреждение. Оно появилось 28 ноября на сайте ГУ МЧС России. До конца суток в...
Узнать больше
Новости Рязани

Доля электронных заявок на субсидии рязанским аграриям превысила 30%

В рекордном 2020 году Рязанская область сделала ещё один шаг в процессе цифровизации государственных услуг: доля заявок на оформление субсидий, подаваемых аграриями электронно, превысила 30% от общего количества документов.
Узнать больше
Новости мира

Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина

Недельного карантина и ПЦР-тестирования может быть достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, считает группа ученых из США, Австралии и Канады. Сдавать анализ дважды они тоже не видят смысла: разница между результатами близка к статистической погрешности.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+