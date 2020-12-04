Фура протаранила стоящую легковушку на трассе М-5 в Путятинском районе

На трассе М-5 в Рязанской области грузовик DAF въехал в легковушку. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Авария случилась утром в четверг, 3 декабря, на 313-м километре федеральной автодороги в Путятинском районе. Около 6 часов уроженец Кадомского района ехал в сторону города Шацка на своём автомобиле Chevrolet Lanos. На участке дороги между Путятино и Глебово он потерял управление и врезался в отбойник.

Водитель вышел из повреждённого автомобиля, но не поставил аварийный знак. В результате в легковушку врезалась фура из Самарской области.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал. Машины получили повреждения.