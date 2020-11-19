Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Рязанской области

Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Касимовском районе Рязанской области. РИА «7 новостей» сообщает, что известно о случившемся на данный момент.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в 4-квартирном частном жилом доме в посёлке Гусь-Железный поступило в среду, 18 ноября, в 14.53. На место происшествия выезжали 15 пожарных машин и 32 сотрудника МЧС.

Позднее на месте пожара были обнаружены тела четырёх человек – двух взрослых и двух детей. Предположительно, именно в их квартире и находился очаг возгорания.

Проверку по факту случившегося проводят сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Рязанской области. Им предстоит дать правовую оценку, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сайт издательства «Пресса» сообщает, что пожар случился на улице Центральной. Из огня удалось спасти 80-летнюю жительницу дома, другая соседка в этот момент только возвращалась домой.

Погибли супруги Ш., а также их дети в возрасте 10 месяцев и 4 лет. Сообщается, что ранее семья числилась неблагополучной, двое старших детей воспитываются опекуном. Затем супруги взялись за ум, начали работать. Поэтому младшие дети жили с ними.

Также сообщается, что сгоревший дом был построен в 1970-е годы. Печку в квартире переложили два года назад. До этого она функционировала без ремонта с момента постройки дома.

На месте происшествия побывал руководитель следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин.