Поджог медцентра в Рязани попал на видео

Причиной пожара в медцентре «Клиника Сити» в Рязани стал поджог. Запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшую поджигателя, опубликовал портал rybnoe.net
Напомним, пожар в здании медцентра на улице Зубковой, 20Б в Рязани произошёл в ночь на воскресенье, 15 ноября. В результате него оказался повреждён кабинет с томографом. Никто из людей не пострадал.
На опубликованном видео можно увидеть коридор клиники, затем яркую вспышку, после чего из здания убегает человек.
По данным СМИ, из-за случившегося собираются возбудить уголовное дело. Отделение клиники на улице Зубковой будет закрыто до 1 декабря.