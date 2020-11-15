Поджог медцентра в Рязани попал на видео

Причиной пожара в медцентре «Клиника Сити» в Рязани стал поджог. Запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшую поджигателя, опубликовал портал rybnoe.net

Напомним, пожар в здании медцентра на улице Зубковой, 20Б в Рязани произошёл в ночь на воскресенье, 15 ноября. В результате него оказался повреждён кабинет с томографом. Никто из людей не пострадал.

На опубликованном видео можно увидеть коридор клиники, затем яркую вспышку, после чего из здания убегает человек.

По данным СМИ, из-за случившегося собираются возбудить уголовное дело. Отделение клиники на улице Зубковой будет закрыто до 1 декабря.

– Уважаемые пациенты! Медицинский центр на ул. Зубковой закрыт по техническим причинам до 1 декабря. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства, – говорится в сообщении в группе медцентра в ВК.