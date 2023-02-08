Новости Рязани сегодня: что произошло 8 февраля

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области среды, 8 февраля.

Рязанская областная дума поддержала введение новой выплаты при рождении ребёнка

В Рязанской области вводится новая единовременная выплата, которую смогут получить рязанцы при рождении ребёнка на территории области. Стандартный размер пособия – 20 тысяч рублей, а в случае рождения ребёнка у родителей в возрасте до 25 лет сумма его составит 50 тысяч. Выплата будет предоставляться независимо от уровня доходов.

В Рязанской области разработали закон о регистрации домашних животных

Осуществлять регистрацию животных будут государственные учреждения ветеринарии на безвозмездной основе. Информация будет вноситься в государственную информационную систему. Разработчики отмечают, что подобные нормативные акты действуют в 9 субъектах РФ, в том числе Московской, Белгородской, Калужской областях, Татарстане, Краснодарском крае.

В Рязанской области выделили 45 миллионов рублей на оборудование для мониторинга качества воздуха

Данное приобретение позволит поддержать бесперебойную работу постов наблюдения атмосферного воздуха и предоставлять населению объективную и достоверную информацию о состоянии атмосферного воздуха, а также принимать действенные меры по установлению источников загрязнения.

Школу в Олимпийском городке пообещали построить в конце августа 2024 года

Муниципальный контракт на проектирование и строительство учебного заведения был заключён в ноябре 2022 года после выделения дополнительных средств. Проект с заключением госэкспертизы должен появиться в июне.

На Масленицу в Рязани запланировано более 20 активностей

Основной площадкой празднования станет Лыбедский бульвар, торжества там пройдут 25 числа. Рязанцев ожидают выступления творческих коллективов, торговые ряды, гастрономические, игровые и выставочные зоны.