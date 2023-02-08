В Рязанской области выделили 45 миллионов рублей на закупку оборудования для измерения воздуха

В министерстве природопользования Рязанской области прошел брифинг, посвященный вопросам модернизации региональной сети мониторинга воздуха. Сегодня на территории Рязанской области действуют две передвижные лаборатории и 3 стационарных поста наблюдения за состоянием воздуха: в Канищево, Дашково-Песочне и в районе Рязанского кремля, которые круглосуточно ведут замеры и обновляю информацию каждые 20 минут.

— В 2020-2022 году мы начали наблюдать сбои в работе стационарных постов, это связано с физическим износом измерительного оборудования, — говорит первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов. – Кроме того, в целях выполнения требований аккредитации, оборудование лаборатории каждый год отправляется на проверку, которая занимает 2-3 месяца. Всё это приводит к тому, что мы не обладали объективными данными о состоянии окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха. В связи с этим губернатор Рязанской области Павел Малков дал нам поручение о модернизации нашей сети мониторинга окружающей среды, на эти цели в этом году было выделено 45 миллионов рублей.

Выделенные деньги, по словам Александра Эдуардовича, планируется потратить на закупку измерительного оборудования на стационарные посты. Данное приобретение позволит поддержать бесперебойную работу постов наблюдения атмосферного воздуха и предоставлять населению объективную и достоверную информацию о состоянии атмосферного воздуха, а также принимать действенные меры по установлению источников загрязнения.

«В настоящее время мы уже подготовили техническое задание, закупка и поставка оборудования планируется в первом полугодии 2023 года. Так к осени, когда состоится очередная аккредитация, всё оборудование, в том числе и новое, будет в составе лаборатории», — отмечает первый заместитель министра природопользования области.

Новое оборудование даст возможность непрерывно проводить замеры воздуха, удовлетворить запросы общества, в случае поломки оборудования, появится возможность в минимальный период времени заменить вышедшее из строя оборудование на действующее.