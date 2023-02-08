Мэр Рязани: Школа в Олимпийском должна быть построена в конце августа 2024 года

Завершить строительство школы в микрорайоне Олимпийский в Рязани запланировано на последние числа августа 2024 года. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на заседании регионального правительства.
Муниципальный контракт на проектирование и строительство учебного заведения был заключён в ноябре 2022 года после выделения дополнительных средств. Проект с заключением госэкспертизы должен появиться в июне, – сказала градоначальник.
Губернатор Рязанской области назвал объект одним из важнейших в регионе, появления которого очень ждут жители микрорайона.
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