Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Мэр Рязани: Школа в Олимпийском должна быть построена в конце августа 2024 года

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Завершить строительство школы в микрорайоне Олимпийский в Рязани запланировано на последние числа августа 2024 года. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на заседании регионального правительства.

Муниципальный контракт на проектирование и строительство учебного заведения был заключён в ноябре 2022 года после выделения дополнительных средств. Проект с заключением госэкспертизы должен появиться в июне, – сказала градоначальник.

Губернатор Рязанской области назвал объект одним из важнейших в регионе, появления которого очень ждут жители микрорайона.

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