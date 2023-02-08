Среда, 8 февраля, 2023
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В Рязанской области разработали закон о регистрации домашних животных

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Image by Freepik

В Рязанской области собираются принять закон о регистрации домашних животных. Проект документа опубликован на сайте регионального правительства.

Осуществлять регистрацию животных будут государственные учреждения ветеринарии на безвозмездной основе. Информация будет вноситься в государственную информационную систему.

Разработчики отмечают, что подобные нормативные акты действуют в 9 субъектах РФ, в том числе Московской, Белгородской, Калужской областях, Татарстане, Краснодарском крае.

После введения закона планируется создать единую базу домашних животных, облегчить поиск «потеряшек», сократить число животных без хозяев.

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