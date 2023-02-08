На Масленицу в Рязани запланировано более 20 активностей

Празднование Масленицы в Рязани пройдёт 25 и 26 февраля, запланировано более 20 активностей. Об этом было заявлено на заседании городской антитеррористической комиссии.

По информации пресс-службы мэрии, запланированные мероприятия направлены на семейный досуг, погружение в традиции через интерактивные мероприятия.

Основной площадкой празднования станет Лыбедский бульвар, торжества там пройдут 25 числа. Рязанцев ожидают выступления творческих коллективов, торговые ряды, гастрономические, игровые и выставочные зоны.

В этот же день на Почтовой пройдёт театрализованное шествие, рассказывающее о масленичной неделе и традициях каждого дня — «Красования на Почтовой».

В Лесопарке проведут фестиваль силового экстрима «Богатырский дух», в ЦПКиО — праздник «Прощай, Масленица!».

Фольклорные концертные программы, народные игры, хороводы, танцы и угощения запланированы 26 февраля на площади перед Дворцом культуры «Приокский» и у Культурно-досугового центра «Октябрь».

Места празднования проверят кинологи, будут работать сотрудники правоохранительных служб, МЧС, медики. Дополнительно к мероприятиям привлекут народных дружинников, волонтеров.