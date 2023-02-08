Рязанская областная дума поддержала введение новой выплаты при рождении ребёнка

В среду, 8 февраля, в Рязанской областной Думе состоялось заседание, в ходе которого парламентарии поддержали законопроект о введении в регионе новой выплаты при рождении ребёнка. Ранее с этой инициативой выступил губернатор Павел Малков, инициативу поддержало правительство региона.

Согласно новому закону, в Рязанской области вводится новая единовременная выплата, которую смогут получить рязанцы при рождении ребёнка на территории области. Стандартный размер пособия – 20 тысяч рублей, а в случае рождения ребёнка у родителей в возрасте до 25 лет сумма его составит 50 тысяч. Выплата будет предоставляться независимо от уровня доходов.

О важности нового закона заявил председатель регионального парламента Аркадий Фомин. Он отметил, что улучшение демографической ситуации – это один из ключевых приоритетов:

— О необходимости разработки дополнительного пакета мер для улучшения демографической ситуации говорил и Владимир Путин, и сами люди. Вместе с правительством области мы обязательно продолжим работу над совершенствованием и расширением перечня стимулирующих инструментов как материального, так и нематериального характера, чтобы решить эту важнейшую государственную задачу, — сказал он.

Также в ходе заседания депутаты внесли изменения в региональный закон о поддержке участников спецоперации и их семей. Согласно изменениям, члены семей мобилизованных граждан теперь могут получить бесплатно услуги социального обслуживания на дому. Получить льготу могут женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно, а также инвалиды I и II групп.