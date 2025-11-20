Четверг, 20 ноября, 2025
Кино и ТВ

ТНТ раскрыл первую участницу шоу «Выжить в Стамбуле»

Алексей Самохин
Алена Блин, фото: ТНТ

Скоро на ТНТ состоится премьера нового сезона реалити «Выжить в Стамбуле» (16+) — проекта, где звёзды и обычные люди проверяют себя на прочность, выживая в самых неожиданных условиях. Первой героиней сезона становится журналистка и блогер Алёна Блин.

Алёна — популярный журналист и телеведущая, создательница YouTube-канала «Алёна, Блин!», где она берёт откровенные интервью у звёзд и медийных персон. Участие в «Выжить в Стамбуле» для неё — не первый опыт телевизионных приключений: ранее она появлялась в реалити ТНТ «Сокровища императора», где ярко себя проявила.

«Когда я согласилась на участие в проекте, я не знала, куда мы попадём. В предыдущих сезонах участники ночевали в пустыне: это был интересный антураж, они жили в каких-то шатрах. Но то, что я увидела, когда мы приехали в стамбульский лагерь, — просто печальное зрелище. Я сразу спросила: где дом, где туалет, когда будет обед? Ничего нет — только несчастный стол с деревянными лавками. Место для сна — сарай без дверей, подбитый кольями. Тогда я и поняла, что сезон будет жёстким», — рассказала Блин на съёмках проекта.

Читайте также  Шоу «Звёзды» возвращается, батлы второго сезона стартуют 21 ноября на НТВ

В новом сезоне участников ждут новая локация, новые герои и новые испытания. За главный приз — 10 миллионов рублей — будут бороться две команды, проходя проверку на силу, ловкость и характер. Победители каждую неделю отправятся в роскошную виллу, а проигравшие — в дикие условия, где придётся выживать без привычных удобств. Турецкая глава шоу «Выжить в…» обещает стать самой жёсткой и непредсказуемой за всю историю проекта.

