ТНТ показал трейлер новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика» с Батрутдиновым и Бузовой

Алексей Самохин

Телеканал ТНТ представил первый трейлер и официальный постер новогоднего музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика» (12+). На постере собраны все ключевые герои картины, а в трейлере зрителям впервые показывают часть суперзвёздного актёрского состава будущего «новогоднего киноаттракциона». В этом году проект впервые выходит в широкий кинопрокат — старт намечен на 11 декабря.

«Невероятные приключения Шурика» заявлены как масштабная новогодняя комедия с музыкальными номерами, в которой главный герой попадает в водоворот событий и постоянно сталкивается с персонажами из разных эпох и киноселённых. Авторы подчёркивают, что лента рассчитана на семейный просмотр,  она будет показана в эфире ТНТ как новогодний телефильм.

Шурик как «советский Форрест Гамп» и сюжетная завязка

В ролике Шурик в исполнении Тимура Батрутдинова сидит на скамейке, словно Форрест Гамп, и рассказывает случайным прохожим удивительную историю своей жизни. Среди его слушателей появляются Ольга Бузова, Сарик Андреасян, Александр Шепс и другие медийные персонажи. В центре рассказа — искренняя любовь к Нине, которую играет Марина Кравец. На ней собирается товарищ Саахов, роль которого исполняет Гарик Мартиросян. 

Чтобы спасти любимую, Шурику предстоит пройти цепочку головокружительных испытаний, каждый раз оказываясь в новой киноцитате или пародийной ситуации.

Калейдоскоп знакомых героев и камео

По сюжету герой помогает Новосельцеву (Павел Воля) завоевать сердце строгой «Мымры», которая больше похожа на Миранду Пристли из «Дьявол носит Prada» — эту роль исполняет Ляйсан Утяшева. Ему нужно спасти криминального авторитета Филю Болгарского (Филипп Киркоров) от Доцента (Андрей Гайдулян), убежать от бойцовского пса Давы Манукяна, а по пути столкнуться с десятками знаковых персонажей из других культовых фильмов.

В трейлере можно заметить Мэри Поппинс (Ирина Горбачёва), Женю Лукашина (Никита Кологривый), Остапа Бендера (Евгений Ткачук) и Кису Воробьянинова (Александр Лыков), Электроника и Сыроежкина (Слава Копейкин), Мимино (Артём Калайджян), Фёдора Сухова из «Белого солнца пустыни» (Сергей Светлаков), Сергея Королёва (Юрий Кузнецов) и целый ряд других узнаваемых образов.

Что говорят Тина Канделаки и Аркадий Водахов

Директор ТНТ Тина Канделаки подчеркнула, что канал каждый год ставит задачу придумать новогоднюю премьеру, которая способна удивить даже искушённого зрителя. По её словам, «Невероятные приключения Шурика» — самый смелый эксперимент команды: здесь собраны легендарные герои и звёзды разных поколений, а в итоге получилось большое праздничное кино, которое должно быть одинаково понятно и близко всей семье.

Она отметила, что для ТНТ важно, чтобы 31 декабря зритель включил канал и почувствовал: праздник начался. Для самых нетерпеливых предусмотрена и кинотеатральная версия — сначала фильм выйдет в прокат, а затем доберётся до телевизионного эфира.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов напомнил, что Шурик — один из самых любимых персонажей отечественного кино. Создатели хотели вернуть его на экран так, чтобы зритель и ощутил ностальгические нотки, и получил удовольствие от новых приключений. По его словам, в фильме много экспериментов: от визуальных приёмов и музыкальных эпизодов до неожиданных камео, которые долго держались в секрете. Продюсер называет картину «большим новогодним подарком» — масштабным, ярким и сделанным с большой любовью.

Отсылки к советской классике и западным хитам

Создатели описывают картину как масштабную новогоднюю комедию, в которой герой попадает в водоворот событий, сталкивающих его с персонажами из разных эпох и вселенных. В фильме переплетаются образы из советских шедевров и узнаваемая эстетика западных хитов. Вдохновением служили такие ленты, как «Голый пистолет», «Форрест Гамп», «Субстанция», «Дьявол носит Prada», «11 друзей Оушена» и «Побег из Шоушенка».

Зрителей ждут мотивы классических бродвейских мюзиклов, а одна из музыкальных сцен обещает быть выдержанной в стиле Уэса Андерсона. 

