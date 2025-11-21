«Православный мусульманин» из Сасова Мухамедшоев четвертый год сражается на Донбассе

Сайт издательства «Пресса» рассказал историю Фирдавса Мухамедшоева, бывшего депутата городской Думы Сасова, ныне участника специальной военной операции.

Мухамедшоев воюет уже четвёртый год. На Донбасс он отправился в июне 2022‑го, ещё будучи депутатом Думы города Сасово. Сначала присоединился к волонтёрам в Донецке, затем добрался до Мариуполя. Освоившись в прифронтовой жизни, записался в ряды Донецкой народной милиции, а с 2 сентября был зачислен добровольцем в десантные войска Вооружённых Сил России. За службу награждён государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами.

Фирдавс родился в Таджикистане, но без колебаний называет Россию своей Родиной и относится к ней горячо и преданно. Он учился в университете путей сообщения, магистратуру окончил с отличием, затем четыре года очно занимался наукой в аспирантуре. В соавторстве с коллегами успел подготовить несколько научных работ, то есть имел вполне выстроенную академическую траекторию — до решения уехать добровольцем.

Первые дни на Донбассе и волонтёрская работа

Донецк в 2022 году встретил сасовского добровольца жёстко: взрывы звучали постоянно, и «телевизионные» представления о ситуации там быстро рассыпались. По его словам, всё оказалось куда опаснее, чем представлялось по репортажам. Местные рассказали ему, что обстрелы на самом деле не прекращались все эти годы, даже в периоды «режима тишины» по Минским соглашениям.

Оказавшись среди сосредоточенных и деловых людей, Фирдавс быстро включился в общее дело. Он учился слушать звуки вокруг, понимать, куда может прилететь снаряд или ракета. В составе волонтёров разбирал завалы, переносил раненых на носилках, помогал с грузами. При этом в голове не отпускала задача: доставить в Мариуполь посылку от эвакуированных в Сасово.

Через несколько дней, заслужив доверие товарищей, он заговорил о поездке в город, который только что прошёл через тяжёлые бои. Ему помогли добраться туда на машине. Мариуполь произвёл на мужчину тяжёлое впечатление — такого разрушения он прежде не видел. Но, несмотря на это, удивительно быстро нашёл нужный адрес и исполнил обещание: передал ключи от квартиры, немного денег и привет от людей, которых ранее вывезли в Сасово.

Переход от волонтёра к бойцу

Почти две недели Мухамедшоев работал волонтёром, но сердце, по его признанию, рвалось к большему — хотелось с оружием в руках защищать Донбасс. Он отмечает, что в таких условиях люди очень быстро сближаются: тяжёлая обстановка сплачивает, а взаимопомощь и выручка становятся не абстрактными словами, а условием выживания.

Когда сослуживцы узнали о его желании воевать, информация по цепочке быстро дошла до нужных людей. Фирдавса записали добровольцем в ряды Донецкой народной милиции. Здесь он, по собственным словам, понял, в чём сила тех, кто восемь лет противостоял нацистам: в достоинстве, уверенности в правоте своего дела, преданности вере и родной земле. Влившись в эти ряды, он почувствовал, что и сам стал сильнее.

Часть, куда его определили, находилась в относительном тылу. Задача подразделения — реагировать на прорывы боевиков и «затыкать бреши» в обороне. Уже через несколько дней он уверенно владел автоматом и пулемётом, прошёл обучение мерам безопасности как в бою, так и вне его.

«Считайте меня православным мусульманином»

Обо всём этом собеседник вспоминал в сентябре 2022 года, когда перед отправкой на фронт получил десятидневный отпуск и вернулся в Сасово. Здесь он встретился с близкими, однопартийцами и земляками. На прощание его крестили, и Фирдавс, улыбнувшись, произнёс фразу, которая стала своего рода символом его истории: «Считайте меня православным мусульманином».

Позже он приезжал ещё раз. Возложил цветы к Вечному огню, встретился с депутатами, рассказал, что воюет на южном направлении. О подразделении отозвался как о дружном коллективе, подчеркнул боевой настрой и веру в успех. На связь выходит нечасто, но каждый раз делится уверенностью в победе.