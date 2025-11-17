Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов назвал идею создания комедийного сериала «Обратная сторона медали» о событиях в зоне СВО аморальной. По его словам, сам замысел делать комедию на тему спецоперации уже выглядит «глубоко порочным», хотя фильм еще никто не видел целиком.

О начале съёмок комедийного сериала сообщил Институт развития интернета (ИРИ).

Сериал «Обратная сторона медали» рассказывает о группе добровольцев, которая прибывает в зону боевых действий. Новичков назначают в подчинение опытному бойцу с позывным Куба, который не хочет возиться с новобранцами, но подчиняется приказу своего прямого командира. Их первой задачей становится оборудование пункта временной дислокации в разбитом доме. Так начинаются будни молодых бойцов под присмотром опытных командиров.

Иванов подчёркивает, что за СВО стоят реальные человеческие потери: жёны, оставшиеся без мужей, и матери, потерявшие сыновей. На этом фоне попытка превратить происходящее в повод для смеха означает фактическое высмеивание тяжелейшего опыта и трагедии этих людей.

Депутат отдельно акцентирует, что в таком контексте смех вообще неуместен. Он приводит в пример Великую Отечественную войну, напоминая, что о ней не снимают комедийные сериалы, потому что подвиг советского народа и огромная жертва тех лет воспринимаются как священная тема.

Нынешние события — тоже серьёзное испытание для народа, и относиться к ним следует с сопоставимой степенью уважения и собранности, считает Иванов. Отсюда вывод: жанровая рамка комедии для рассказа о СВО для него изначально выход за грань допустимого.

Иванов делает оговорку, что никто из критиков пока не видел готовое произведение и не может честно судить о его художественных достоинствах. Но при этом он убежден, что никакая режиссура и никакой актёрский талант не способны оправдать сам выбор комедийного жанра для освещения подобных событий.

С его точки зрения, творчество в ситуации военного конфликта должно выполнять объединяющую и терапевтическую функцию. Оно призвано исцелять душевные раны, поддерживать людей и сохранять память о погибших, а не становиться поводом для шуток и облегчённого восприятия трагедии.

В финале своих рассуждений Иванов призывает создателей «Обратной стороны медали» и всех, кто планирует схожие проекты, пересмотреть подход к подобным произведениям. Он говорит о необходимости уважать чувства людей, переживших утраты, а также память о павших и подвиг тех, кто по‑прежнему несёт службу.