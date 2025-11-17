Понедельник, 17 ноября, 2025
0.1 C
Рязань
Кино и ТВ

Депутат назвал аморальной идею комедийного сериала о СВО «Обратная сторона медали»

Алексей Самохин
Изображение от stockking на Freepik

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов назвал идею создания комедийного сериала «Обратная сторона медали» о событиях в зоне СВО аморальной. По его словам, сам замысел делать комедию на тему спецоперации уже выглядит «глубоко порочным», хотя фильм еще никто не видел целиком.

О начале съёмок комедийного сериала сообщил Институт развития интернета (ИРИ).

Сериал «Обратная сторона медали» рассказывает о группе добровольцев, которая прибывает в зону боевых действий. Новичков назначают в подчинение опытному бойцу с позывным Куба, который не хочет возиться с новобранцами, но подчиняется приказу своего прямого командира. Их первой задачей становится оборудование пункта временной дислокации в разбитом доме. Так начинаются будни молодых бойцов под присмотром опытных командиров.

Иванов подчёркивает, что за СВО стоят реальные человеческие потери: жёны, оставшиеся без мужей, и матери, потерявшие сыновей. На этом фоне попытка превратить происходящее в повод для смеха означает фактическое высмеивание тяжелейшего опыта и трагедии этих людей.

Депутат отдельно акцентирует, что в таком контексте смех вообще неуместен. Он приводит в пример Великую Отечественную войну, напоминая, что о ней не снимают комедийные сериалы, потому что подвиг советского народа и огромная жертва тех лет воспринимаются как священная тема.

Читайте также  Шоу «Звёзды» возвращается, батлы второго сезона стартуют 21 ноября на НТВ

Нынешние события — тоже серьёзное испытание для народа, и относиться к ним следует с сопоставимой степенью уважения и собранности, считает Иванов. Отсюда вывод: жанровая рамка комедии для рассказа о СВО для него изначально выход за грань допустимого.

Иванов делает оговорку, что никто из критиков пока не видел готовое произведение и не может честно судить о его художественных достоинствах. Но при этом он убежден, что никакая режиссура и никакой актёрский талант не способны оправдать сам выбор комедийного жанра для освещения подобных событий.

С его точки зрения, творчество в ситуации военного конфликта должно выполнять объединяющую и терапевтическую функцию. Оно призвано исцелять душевные раны, поддерживать людей и сохранять память о погибших, а не становиться поводом для шуток и облегчённого восприятия трагедии.

В финале своих рассуждений Иванов призывает создателей «Обратной стороны медали» и всех, кто планирует схожие проекты, пересмотреть подход к подобным произведениям. Он говорит о необходимости уважать чувства людей, переживших утраты, а также память о павших и подвиг тех, кто по‑прежнему несёт службу.

Читайте также  Вышел трейлер сериала «Тайный город» с Биковичем, Колокольниковым и Пересильд

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.
Читайте также

Шоу «Звёзды» возвращается, батлы второго сезона стартуют 21 ноября на НТВ

Кино и ТВ

«Звезды под капельницей» стартовали на «Пятнице!»

Кино и ТВ

Вышел трейлер сериала «Тайный город» с Биковичем, Колокольниковым и Пересильд

Кино и ТВ

Татьяна Тарасова не станет скрывать свою боль в программе «Секрет на миллион»

Кино и ТВ

Состоялась премьера четвёртого сезона «Шоу Аватар»

Кино и ТВ

Копейкин сыграет Электроника, Горбачёва — Мэри Поппинс, а Кологривый — Лукашина в новогоднем фильме ТНТ

Кино и ТВ