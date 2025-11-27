Новогодняя столица-2026
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Бузова снова обожглась на любви — теперь в кино. Представлен трейлер комедии «Равиоли Оли»

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

Кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии ТНТ представили трейлер новой романтической комедии«Равиоли Оли» (12+) — истории о том, что за глянцем славы и светом софитов всегда прячется простое человеческое счастье. Премьера в кинотеатрах России ожидается с 5 февраля 2026 года.

Лика Бланк, генеральный продюсер фильма: «Для нас “Равиоли Оли” — важный жанровый проект. Мы давно хотели сделать большую романтическую комедию, которая объединяет лёгкость, самоиронию и современную женскую историю. В центре сюжета — Ольга Бузова, артистка с огромной аудиторией и редким умением быть настоящей. Для нее это дебютная главная роль, и она справилась с задачей превосходно.

Мы создали фильм, который одинаково работает и как идеальное свидание перед Днём всех влюблённых, и как самобытная история о том, как выбрать себя — даже когда вокруг слишком много красивых обещаний».

Проект стал новым карьерным вызовом для Ольги Бузовой: картина стала первой в фильмографии знаменитой телеведущей, где та исполнила главную роль. В фильме также приняли участие Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Блёданс, Анна Рытова и другие.

Ольга Бузова, исполнительница главной роли: «Мне в жизни не раз приходилось падать, но я всегда находила в себе силы встать и идти дальше. Съемки “Равиоли Оли” стали для меня тем самым кино, которое я ждала. Я будто заново прожила свою историю, только на этот раз с идеальным сценарием и счастливым финалом. Надеюсь, зрители, которые, как и я, ищут свою любовь и иногда ошибаются, увидят в этом фильме отражение себя и поймут, что счастье не случается “просто так” — его нужно готовить своими руками, как те самые равиоли».

«Равиоли Оли» напоминает о том, что дом — это не место, а люди, с которыми хочется смеяться до слёз и лепить пельмени по ночам. Это трогательная и смешная история показывает, что даже у звёзд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех, но всё же находят свой счастливый финал. 

Режиссер фильма – Андрей Никифоров, он также выступил еще и одним из сценаристов картины. Над сценарием работали Роман Иванов, Ольга Малышева, Никита Панков и Дмитрий Казначеев. Генеральные продюсеры будущей премьеры – Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюблённая и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с её деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

