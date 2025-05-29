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Новорожденную с мембраной 12-перстной кишки прооперировали а Рязани

Анастасия Мериакри
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МедицинаГлавные новости

Новорожденную с мембраной 12-перстной кишки прооперировали а Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязанской ОДКБ спасли новорожденную с мембраной 12-перстной кишки. Об этом сообщает министерство здравоохранения области ВКонтакте.

Девочка десяти дней от роду не могла есть, пища не усваивалась, были многочисленные срыгивания. Ребенок голодал, несмотря на достаточное количество молока у матери. Это привело к серьезному снижению веса.

У малышки не сформировался просвет кишечника, он на 95% был перекрыт мембраной. Единственный путь спасения — операция.

«Операция была комбинированной. Вначале мы применили лапароскопический метод. Оборудование со специальной оптикой, многократно увеличенное изображение выводится на экран», — говорит заведующий операционным блоком ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой Илья Ларькин.

Работа была филигранной. Крошечные инструменты под размеры новорожденной, умелые, осторожные и точные движения хирургов. 12-перстная кишка расположена у позвоночника. Выше — поперечная ободочная кишка, печень, желчный пузырь. Задачей лапароскопии было обеспечить доступ к больному органу, «вывести» его, чтобы тут же провести открытую операцию. Это было сделано блестяще.

«Иссекли мембрану, наложили швы. Перспективы положительные. Хорошая динамика, ребенок кушает, усваивает специальную пищу», — рассказывает Илья Ларькин.

Сейчас ребенок вместе с мамой находится в палате. Все дренажи убраны. Дело идет к выписке.

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