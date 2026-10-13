В Рязани врачи извлекли крупную монету из желудка четырехлетней девочки

В Рязани специалисты Областной детской клинической больницы оказали помощь маленькой пациентке, проглотившей инородный предмет. На прошлой неделе в приемный покой привезли четырехлетнюю девочку. Она жаловалась на самочувствие после того, как проглотила монету.

По словам родителей, ребенок проглотил монету в 50 центов, которая по своим размерам сопоставима с российской двухрублевой монетой. Первичное рентгенологическое обследование показало, что инородное тело уже прошло пищевод и находится в желудке.

Детский хирург хирургического отделения Юрий Котов, изучив снимки, принял решение о немедленной госпитализации. На снимке было видно: монета имеет довольно крупные размеры, а значит, самостоятельно покинуть организм не сможет. Еще одной веской причиной для срочного извлечения стал высокий риск образования пролежней на слизистой оболочке желудка из-за длительного давления металла.

Чтобы избежать полноценной хирургической операции с разрезами, медики выбрали менее травматичный метод. С помощью гастроскопа монету удалось аккуратно захватить и извлечь через пищевод.

Процедура прошла успешно и без осложнений. В настоящее время девочка чувствует себя хорошо, ее жизнь и здоровью ничего не угрожает, и она готовится к скорой выписке домой.