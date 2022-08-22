Ночь фейерверков в Костроме обернулась трагедией

Вечером в субботу, 20 августа, на путепроводе в микрорайоне Юбилейном произошла жуткая авария с участием велосипедиста, пишет K1NEWS.RU.

По словам очевидцев, мужчина ехал через переправу по пешеходной дорожке, на которой лежала деревянная доска. В результате наезда на нее велосипедист потерял управление.

В итоге мужчину отбросило на капот машины, после чего он упал на землю.

«Было много крови, но когда приехала скорая, он подавал признаки жизни. Мужчину побоялись трогать до приезда скорой, поскольку не знали, как ему помочь, чтобы не сделать хуже», — рассказал свидетель аварии.

Сейчас информация о состоянии здоровья велосипедиста отсутствует.