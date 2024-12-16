Николай Любимов обжаловал свой арест

Адвокаты бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора от региона Николая Любимова подали апелляционную жалобу на заключение под стражу своего подзащитного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

“В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Любимову меры пресечения в виде заключения под стражу”, — сказали в суде.

Напомним, бывший губернатор Любимов обвиняется в получении взяток на сумму более чем 250 миллионов.

Николая Любимова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя, бывшего губернатора Рязанской области отправили в СИЗО на два месяца.

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов представлял наш регион в Совете Федерации. Ранее он прокомментировал сложение полномочий сенатора.

Детали ареста Любимова можно прочитать по ссылки.