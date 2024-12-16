Николай Любимов обжаловал свой арест

Адвокаты бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора от региона Николая Любимова подали апелляционную жалобу на заключение под стражу своего подзащитного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.
Напомним, бывший губернатор Любимов обвиняется в получении взяток на сумму более чем 250 миллионов.
Николая Любимова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя, бывшего губернатора Рязанской области отправили в СИЗО на два месяца.
Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов представлял наш регион в Совете Федерации. Ранее он прокомментировал сложение полномочий сенатора.
Детали ареста Любимова можно прочитать по ссылки.