Бывший губернатор Рязанской области, экс-сенатор от региона Николай Любимов отправлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«По версии следствия, Любимов Н.В. получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом», – пишет пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Николая Любимова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя, бывшего губернатора Рязанской области отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов представлял наш регион в Совете Федерации. Ранее он прокомментировал сложение полномочий сенатора.