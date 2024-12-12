Бывший губернатор Рязанской области, экс-сенатор от региона Николай Любимов отправлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Николая Любимова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя, бывшего губернатора Рязанской области отправили в СИЗО на два месяца.
Напомним, бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов представлял наш регион в Совете Федерации. Ранее он прокомментировал сложение полномочий сенатора.