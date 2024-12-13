Бывший губернатор Любимов обвиняется в получении взяток на сумму более чем 250 миллионов

Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов обвиняется в получении взяток на сумму более чем 250 миллионов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По информации издания, Любимову предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взяток в особо крупном размере) УК. Дело было возбуждено 11 декабря 2024 года.

Квартира бывшего губернатора на Кутузовском проспекте Москвы в 200-м может попасть под арест в качестве выплаты штрафа. Сообщается, что сумма штрафа достигнет полумиллиона.