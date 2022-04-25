Николай Любимов: Надеемся, что шоу-рум привлечёт внимание бишкекского бизнеса и в целом станет полезной площадкой

25 апреля в рамках работы рязанской бизнес-миссии в Бишкеке открылся мобильный шоу-рум рязанской продукции. В церемонии открытия шоу-рума приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, зампред регионального правительства Артём Никитин, представители Российско-Киргизского Фонда развития, департамента международных проектов РКФР, министерства экономики и коммерции, руководители предприятий региона.
В рязанском шоуруме представлено более 300 единиц продукции от 60 рязанских производителей. Как отметил губернатор, это уже четвёртый шоу-рум за последний год, который Рязанская область организовывает в странах ближнего зарубежья.
Николай Любимов поблагодарил киргизских коллег за помощь в организации мобильного шоу-рума, который будет работать в Бишкеке в течение двух месяцев. На площадке организовано пространство для очных переговоров, предусмотрена возможность выйти на связь с рязанскими производителями по ВКС. Представлены все возможности региона по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортная логистика.
Председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артём Новиков, осмотрев мобильный шоу-рум, подчеркнул:
В первый день работы шоу-рума были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве рязанских и бишкекских предпринимателей, работающих в сфере пищевой промышленности и систем безопасности и охраны.