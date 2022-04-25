Николай Любимов: Надеемся, что шоу-рум привлечёт внимание бишкекского бизнеса и в целом станет полезной площадкой

25 апреля в рамках работы рязанской бизнес-миссии в Бишкеке открылся мобильный шоу-рум рязанской продукции. В церемонии открытия шоу-рума приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, зампред регионального правительства Артём Никитин, представители Российско-Киргизского Фонда развития, департамента международных проектов РКФР, министерства экономики и коммерции, руководители предприятий региона.

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В рязанском шоуруме представлено более 300 единиц продукции от 60 рязанских производителей. Как отметил губернатор, это уже четвёртый шоу-рум за последний год, который Рязанская область организовывает в странах ближнего зарубежья.

— Проект зарекомендовал себя как эффективный формат развития экспорта, торгово-экономического партнерства и установления новых деловых контактов. Все предыдущие шоу-румы прошли успешно, причем и для рязанских бизнесменов, и для принимающих сторон, – заявил глава региона, – Мы тщательно формировали экспозицию, постарались учесть интересы и потребности киргизской экономики, ориентировались и на текущий и на перспективный спрос. Поэтому надеемся, что шоу-рум привлечёт внимание бишкекского бизнеса и в целом станет полезной площадкой.

Николай Любимов поблагодарил киргизских коллег за помощь в организации мобильного шоу-рума, который будет работать в Бишкеке в течение двух месяцев. На площадке организовано пространство для очных переговоров, предусмотрена возможность выйти на связь с рязанскими производителями по ВКС. Представлены все возможности региона по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортная логистика.

Председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артём Новиков, осмотрев мобильный шоу-рум, подчеркнул:

— Мы видим, что сейчас экономические связи меняют свой характер. Возможности прирастают по многим направлениям, в том числе в расширении производств, создании совместных предприятий. В этом контексте мы видим перспективы в производстве строительных материалов, технологического оборудования, производственных комплексов. Будем изучать опыт и развивать эти направления с нашими новыми партнерами.

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В первый день работы шоу-рума были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве рязанских и бишкекских предпринимателей, работающих в сфере пищевой промышленности и систем безопасности и охраны.