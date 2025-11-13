В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершился ремонт участка улицы Юбилейной в Рязани. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области.

Работы проводились на участке дороги длиной 450 метров, расположенном между улицами Новаторов и Крупской.

Дорога обеспечивает подъезд к пожарной части №4. Рядом расположены школа и детский сад. На объекте специалисты подрядной организации обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и парковочной зоны, выполнили устройство тротуаров, установили знаки и нанесли дорожную разметку.

Напомним, что в этом году по нацпроекту в Рязани отремонтировали 13 участков дорог общей протяженностью почти 9 км, что способствует повышению уровня комфорта и безопасности жителей города.