Вторник, 18 ноября, 2025
7.9 C
Рязань
Топ-1

В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную

Алексей Самохин

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершился ремонт участка улицы Юбилейной в Рязани. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области. 

Работы проводились на участке дороги длиной 450 метров, расположенном между улицами Новаторов и Крупской.

Дорога обеспечивает подъезд к пожарной части №4. Рядом расположены школа и детский сад. На объекте специалисты подрядной организации обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и парковочной зоны, выполнили устройство тротуаров, установили знаки и нанесли дорожную разметку. 

Напомним, что в этом году по нацпроекту в Рязани отремонтировали 13 участков дорог общей протяженностью почти 9 км, что способствует повышению уровня комфорта и безопасности жителей города.

В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную
В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную
В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную
Читайте также  В Рязани временно приостановлено движение 4-х троллейбусных маршрутов

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Атакованные объекты ВСУ в порту Измаила горели с такой силой, что пламя освещало даже противоположный, румынский берег.
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Читайте также

Автоэксперт Марков рассказал, как проверить купленные на маркетплейсе шины 

Транспорт и дороги

На реконструкцию подъездов к мосту-дублеру через Оку выделят 4 миллиарда рублей

Транспорт и дороги

Завершен ремонт улицы Тепличной в Рязани

Транспорт и дороги

На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей

Администрация

Тишковец рассказал, когда в Центральную Россию придёт настоящая зима

Погода

В Рязани провели обработку дорог против гололеда

Транспорт и дороги