Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиТранспорт и дороги

Тульская таможня будет работать в последние выходные осени из-за нового утильсбора

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

В субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября, Тульская таможня не берёт выходных и продолжает оформлять транспортные средства для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Работа Тульского и Московского таможенных постов будет организована с 9 утра до 6 вечера. Решение принято, чтобы люди успели пройти процедуру до вступления в силу новых правил.

Причина такой спешки — изменения в Постановлении Правительства от 26 декабря 2013 года № 1291. С 1 декабря 2025 года пересмотрят порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы к ним. Таможенники советуют не откладывать: на момент подачи полного комплекта документов у плательщика должен быть положительный баланс на лицевом счёте для оплаты сбора.

Оформление проходит строго по месту жительства того, кто платит утильсбор. Жители Рязанской области смогут сделать это на Московском таможенном посту по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 16. к.1.

Читайте также  В Рязанской области ГИБДД ищет автомобили с поддельными номерами

Другие материалы рубрики

Водители массово пробивают колеса на дороге в Рязани

Движение троллейбусов изменено из-за обрыва контактной сети в Рязани

Павел Малков: Необходимо продолжать ремонтировать высоконагруженные дороги

В Рязани частично восстановлена контактная сеть на Первомайском проспекте

Московское шоссе в Рязани встало в многокилометровую пробку 

В Рязанской области ГИБДД ищет автомобили с поддельными номерами

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 