Тульская таможня будет работать в последние выходные осени из-за нового утильсбора

В субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября, Тульская таможня не берёт выходных и продолжает оформлять транспортные средства для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работа Тульского и Московского таможенных постов будет организована с 9 утра до 6 вечера. Решение принято, чтобы люди успели пройти процедуру до вступления в силу новых правил.

Причина такой спешки — изменения в Постановлении Правительства от 26 декабря 2013 года № 1291. С 1 декабря 2025 года пересмотрят порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы к ним. Таможенники советуют не откладывать: на момент подачи полного комплекта документов у плательщика должен быть положительный баланс на лицевом счёте для оплаты сбора.

Оформление проходит строго по месту жительства того, кто платит утильсбор. Жители Рязанской области смогут сделать это на Московском таможенном посту по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 16. к.1.