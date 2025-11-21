Мэрия Рязани изучит работу светофора на на улице Большой после жалоб на пробки 

Представители администрации Рязани пообещали рассмотреть возможность перенастройки светофора на перекрётске улиц Большая и Тимакова в Дашково-Песочне. Об этом они написали в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова.
Жительница Дядьково пожаловалась на то, что после перенастройки светофора пробки только увеличились. Из-за этого люди опаздывают на работу.
Представители мэрии пообещали рассмотреть возможность перенастройки светофора, чтобы оптимизировать транспортные потоки в часы пик.
