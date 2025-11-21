Минтранс пообещал привести в порядок дорогу Рязань — Дядьково, а пока заделывают ямы

Жители Рязани и области в телеграм-канале губернатора Павла Малкова продолжают жаловаться на состояние дороги Рязань — Дядьково. Особенно обострилась ситуация после начала строительства нового моста через Оку, так как по трассе начало ездить много тяжёлой строительной техники.

«Новый мост, конечно, нужен, но… Его только начали строить, а дорога в Дядьково уже разбита большегрузами, которые едут на стройку моста. Дыры в асфальте появляются быстрее, чем их успевают заделывать. По с. Дядьково невозможно стало ехать!!! Это будет ужас, ездить по такой дороге до 29 года!!!» — пишет пользователь Сети.

Представители Минтранса Рязанской области написали, что понимают беспокойство жителей.

«…Потому максимально задействовали подрядчика на содержании дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово. Ликвидацию выбоин проводили в октябре. В ноябре работали 2, 5, 6, 8, 10, 11, 18 и 19 ноября. До конца месяца обязательно проведем еще несколько циклов работ. Вместе с тем в следующем году приступим к разработке проектной документации на реконструкцию дороги. После ее проведения дорога будет отвечать всем современным требованиям», — говорится в сообщении ведомства.