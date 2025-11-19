Среда, 19 ноября, 2025
Жители Рыбного получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья

Анастасия Мериакри

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова жители города Рыбное получили ключи от новых квартир в многоквартирном доме, построенном в рамках программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил вице-губернатор региона Артём Бранов.

Рязанская область получила право на реализацию этого проекта благодаря участию в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». На протяжении всего строительства объект находился под пристальным контролем правительства области.

«Все возникающие проблемы решались оперативно в сотрудничестве с местной администрацией и прокуратурой. Нам пришлось сменить несколько подрядчиков, не справившихся со своими обязанностями. Однако компания, завершившая работы, выполнила их качественно», — подчеркнул Артём Бранов.

В новые, уютные и комфортные квартиры переедут 146 семей из 18 аварийных домов. Всего в новом доме будут проживать более 330 человек.

