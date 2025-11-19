Жители Рыбного получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова жители города Рыбное получили ключи от новых квартир в многоквартирном доме, построенном в рамках программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил вице-губернатор региона Артём Бранов.

Рязанская область получила право на реализацию этого проекта благодаря участию в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». На протяжении всего строительства объект находился под пристальным контролем правительства области.

«Все возникающие проблемы решались оперативно в сотрудничестве с местной администрацией и прокуратурой. Нам пришлось сменить несколько подрядчиков, не справившихся со своими обязанностями. Однако компания, завершившая работы, выполнила их качественно», — подчеркнул Артём Бранов.

В новые, уютные и комфортные квартиры переедут 146 семей из 18 аварийных домов. Всего в новом доме будут проживать более 330 человек.