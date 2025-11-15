В рязанской школе ученикам запретили посещать туалет во время урока без медицинской справки. Об этом местные жители пожаловались главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

По словам школьников, директор утверждает, что для этого предусмотрена перемена, но не учитывает, что учителя часто задерживают занятия на 5–7 минут, а перемена длится всего 10 минут, включая время на перемещение между кабинетами.

Кроме того, из-за запрета на посещение туалета во время урока в уборных скапливается большое количество людей. Рязанцы поинтересовались у Мизулиной, насколько это соответствует законодательству?

«В прошлом году после нашего обращения в Генеральную прокуратуру многие директора школ получили выговор или были привлечены к ответственности в связи с тем, что детей не выпускают в туалет во время урока и требуют «справку о недержании». Судя по письмам, все это продолжается в ряде школ и в этом году», — написала в посте Екатерина Мизулина.