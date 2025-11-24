Сумма банковских вкладов рязанцев за год выросла на 21,4%

Сумма, которую рязанцы хранят в банках, за год увеличилась на 21,4%. На начало октября средства жителей Рязанской области на счетах и вкладах достигли 352,3 млрд рублей. В этот показатель не входят деньги на счетах эскроу, которые используют для покупки жилья в новостройках.

Процентные ставки по валютным депозитам и вкладам в драгметаллах значительно уступали в доходности рублевым вкладам. В итоге спрос на такие инструменты невысок. Доля валютных депозитов в структуре срочных вкладов населения снизилась, по итогам 9 месяцев 98% вкладов были в рублях.

На четверть увеличились остатки средств на срочных вкладах, на которых деньги размещают на определенный период. На них пришлось 75% всего объема депозитного портфеля. Еще 88,2 млрд рублей рязанцы держали на текущих счетах.

Рынок кредитов и депозитов описан в выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эксперты Банка России отмечают, что склонность населения к сбережению оставалась высокой. В начале лета повысился спрос на долгосрочные депозиты: потребители стремились зафиксировать высокую доходность в условиях снижения ставок. К августу интерес вернулся к краткосрочным вложениям. Наиболее востребованными были вклады на срок от 3 до 6 месяцев и накопительные счета, которые сочетали доходность и гибкость управления средствами.

«Ставки по депозитам были выше фактической и ожидаемой инфляции. К тому же банки предлагали различные акции: повышенный процент для «новых» денег или ставку, привязанную к ключевой. Более выгодными условиями они конкурируют за клиентов», — рассказала заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.