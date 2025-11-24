Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
7.1 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Сумма банковских вкладов рязанцев за год выросла на 21,4%

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Сумма, которую рязанцы хранят в банках, за год увеличилась на 21,4%. На начало октября средства жителей Рязанской области на счетах и вкладах достигли 352,3 млрд рублей. В этот показатель не входят деньги на счетах эскроу, которые используют для покупки жилья в новостройках. 

Процентные ставки по валютным депозитам и вкладам в драгметаллах значительно уступали в доходности рублевым вкладам. В итоге спрос на такие инструменты невысок. Доля валютных депозитов в структуре срочных вкладов населения снизилась, по итогам 9 месяцев 98% вкладов были в рублях.

На четверть увеличились остатки средств на срочных вкладах, на которых деньги размещают на определенный период. На них пришлось 75% всего объема депозитного портфеля. Еще 88,2 млрд рублей рязанцы держали на текущих счетах. 

Рынок кредитов и депозитов описан в выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эксперты Банка России отмечают, что склонность населения к сбережению оставалась высокой. В начале лета повысился спрос на долгосрочные депозиты: потребители стремились зафиксировать высокую доходность в условиях снижения ставок. К августу интерес вернулся к краткосрочным вложениям. Наиболее востребованными были вклады на срок от 3 до 6 месяцев и накопительные счета, которые сочетали доходность и гибкость управления средствами.

Читайте также  В Рязани с начала 2025 года оштрафовали 1 922 нарушителя за незаконную торговлю

«Ставки по депозитам были выше фактической и ожидаемой инфляции. К тому же банки предлагали различные акции: повышенный процент для «новых» денег или ставку, привязанную к ключевой. Более выгодными условиями они конкурируют за клиентов», — рассказала заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. 

Другие материалы рубрики

Дед Мороз пообещал рязанцам снежную зиму

В Рязанском районе построили дома для переселения из аварийного фонда

Видеонаблюдение и площадки для выгула собак появятся на Черезовских прудах в Рязани

Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетил театральный форум в Рязани

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях сильного ветра

Названы редкие и популярные имена, которые выбирали для новорожденных в октябре 2025 года

Самые читаемые материалы

Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Общество

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Людей вывели на улицу. Причина эвакуации неизвестна.
Новости России

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее...