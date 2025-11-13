Вторник, 18 ноября, 2025
Рязанцам рассказали, как избежать переплат за ЖКУ 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Жители Рязани могут избежать переплат за жилищно-коммунальные услуги, если будут соблюдать сроки внесения платежей. Об этом сообщается на странице МУП «РМПТС» ВКонтакте. 

Если платить вовремя, пени начисляться не будут. Платёж необходимо сделать до 10-го числа месяца, идущего за расчётным периодом. Например, за ноябрь нужно заплатить до 10 декабря. 

Пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки, если она превысит 91 день, размер пени увеличивается более чем в 2 раза.

Рязанцам предлагают настроить автоплатёж, либо установить напоминание в календаре.

