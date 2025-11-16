На площади Ленина в Рязани монтируют главную городскую ель

В Рязани продолжаются работы по установке главного символа Нового года. Сегодня приступили к монтажу 22-метровой елки на площади Ленина.

Рабочие собрали основание и приступили к установке каркаса в виде ствола. В дальнейшем на этот каркас будут прикреплены искусственные ветки, а пространство вокруг елки оградят. Для выполнения работ используется специализированная техника.

Планируется, что установка дерева займет три дня. Украшение и подключение иллюминации планируется начать позже.

Напомним, 13 декабря в Рязани стартует череда мероприятий в рамках празднования статуса «Новогодней столицы». К этому времени в областном центре установят 40 елок.

Рязань вновь принимает эстафету Новогодней столицы России. Анонсировано одно из первых мероприятий проекта. С 18 ноября в городе пройдет выставка «Волшебство зимних праздников» (0+).

Ранее стало известно, что Дед Мороз отметит свой день рождения в рязанском Лесопарке 18 ноября.