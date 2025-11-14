МТС расширила гигабитную сеть в Рязани и Дядьково

Цифровая экосистема МТС расширила фиксированную сеть в Рязанской области. В результате проведенных работ возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с получили жители новых жилых кварталов Рязани и Дядьково.

МТС протянула сеть гигабитного интернета в спальные районы Рязани и Дядьково с плотной жилой застройкой. Доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше обычной получили жители Касимовского шоссе и улиц Шереметьевская, Льговская, Березовая, Гоголя, Шевченко и Чкалова в Рязани, а также 1-го и 2-го Бульварного проезда и улицы Малиновой в Дядьково. Гигабитная фиксированная сеть позволяет параллельно выходить в интернет на высоких скоростях сразу с нескольких устройств. Жители подключенных к сети МТС домов смогут играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, видеонаблюдение и другие цифровые сервисы. Проверить возможность подключения своего адреса к сети МТС можно на сайте оператора.