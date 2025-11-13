В Рязани завели дело о покушении на убийство мужчины

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани Следственного комитета России по региону возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 39-летнего жителя города. Мужчину подозревают в покушении на убийство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 ноября 2025 года. В ходе ссоры, вспыхнувшей на фоне употребления алкоголя, между подозреваемым и 41-летним потерпевшим произошел конфликт. Разгоряченный мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь — благодаря этому он остался жив.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз и проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося и собрать доказательственную базу.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого — ему может быть избрано заключение под стражу.