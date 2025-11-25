Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

В Рязани осудили 11 наркоторговцев-иностранцев

Алексей Самохин
Скриншот видео

Московский районный суд города Рязани завершил рассмотрение уголовного дела в отношении одиннадцати граждан иностранного государства. Им вменялось участие в преступном сообществе и участие в незаконном обороте наркотиков. Суд признал всех фигурантов виновными и назначил реальные сроки лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры области. 

По материалам следствия, с 2022 по 2025 год участники преступного сообщества занимались сбытом наркотических веществ на территории трёх регионов — Рязанской, Московской и Ивановской областей. Распространение синтетических веществ осуществлялось с использованием электронных платёжных систем: через них осуждённые получали деньги от неназванных заказчиков и посредников.

Оперативники пресекли деятельность преступной группы в ходе масштабных розыскных мероприятий. При задержании из незаконного оборота было изъято более 11 килограммов синтетических наркотических средств.

С учётом роли каждого участника суд приговорил обвиняемых к реальным срокам — от 8 до 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режима. 

По решению суда, мобильные телефоны, которыми злоумышленники пользовались для координации незаконной деятельности, подлежат конфискации.

Читайте также  Водитель 22 лет сбил женщину на улице Щорса в Рязани

Другие материалы рубрики

Рецидивист отобрал продукты у пенсионерки в Рязанской области

16 беспилотников сбиты над Рязанской областью — Минобороны  

Бетономешалка перевернулась и оборвала линию электропередач в Спасском районе

В центре Рязани сбили человека

Угрозу воздушной опасности объявили в Рязани и области

Посетитель кафе в Шацке угрожал ножом работнику из-за косого взгляда

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 