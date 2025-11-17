Понедельник, 17 ноября, 2025
В Рязани экс-главврач Центра гигиены получила 14 лет колонии и штраф 20 млн за взятки

Алексей Самохин
Советский районный суд Рязани вынес приговор по делу о коррупции. Бывший главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» осуждена на 14 лет лишения свободы и обязана выплатить штраф в размере 20 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Её признали виновной в получении взяток на сумму свыше 17 млн рублей по нескольким составам статьи 290 УК РФ: по пункту «в» части 5, части 2 и части 6, что охватывает взятки в значительном, крупном и особо крупном размере.

В суде установлено, что с января 2020 года по декабрь 2022 года осуждённая систематически получала взятки как лично, так и через посредников. Вознаграждение передавалось за действия в интересах взяткодателей, то есть за решения и документы, которые она могла принимать и подписывать, используя свой статус руководителя.

Часть взяток осуждённая получала от подчинённых за принятие решений о премировании — по сути, деньги шли «наверх», чтобы сотрудники получали надбавки по её распоряжению. Другая часть касалась взаимодействия с коммерческими структурами: заключения договоров подряда и подписания документов об их исполнении.

Помимо лишения свободы и крупного штрафа, суд постановил взыскать в доход государства денежную сумму, эквивалентную общему объёму средств, полученных преступным путём. Это означает, что всё, что она получила в виде взяток, подлежит фактической конфискации через обращение в бюджет.

