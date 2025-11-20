Четверг, 20 ноября, 2025
В Рязани ФСБ завела дело о хищении 6 млн рублей начальницей почтового отделения

Алексей Самохин
Фото: УФСБ Рязанской области

Следственное отделение Управления ФСБ России по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении жительницы региона по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Речь идет о присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. 

По информации ФСБ, фигурантка дела похитила денежные средства, принадлежавшие организации с государственным участием, на сумму более 6 млн рублей. Эти деньги предназначались для социальных выплат, но до получателей дошли не в полном объеме.​

Подозреваемая занимала должность начальника отделения почтовой связи в Рязани. Используя свое служебное положение, она систематически присваивала денежные средства, выделенные на выплаты пособий, путем внесения в отчетные документы о фактическом расходовании денежных средств завышенных сумм выплат. Разницу рязанка использовала для своего обогащения.

Часть 4 статьи 160 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Дополнительно может назначаться штраф в размере до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы до двух лет.​

Санкции по этой норме считаются одними из наиболее строгих для экономических преступлений, связанных с хищением вверенного имущества. Суд при назначении наказания будет учитывать характер и размер ущерба, длительность противоправной деятельности и личность обвиняемой.​

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

