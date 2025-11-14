В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

В Рязани суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 39-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. Следствие ведёт Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области.

Речь идёт о преступлении, квалифицированном по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство.

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 12 ноября 2025 года. Между подозреваемым и 41-летним мужчиной вспыхнула ссора, возникшая на почве употребления алкоголя. В ходе конфликта рязанец схватил нож и ударил им своего оппонента в грудь.

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

После рассмотрения ходатайства следователя суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и другие процессуальные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.