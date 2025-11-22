Иностранец с питбулем украл велосипеды после увольнения с работы

В Рязани оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Два сообщения о пропажах велосипедов поступили в отдел МВД России по Советскому району Рязани за один день. Владельцы оставляли свои велосипеды в подъездах в центре города без противоугонных средств.

Сотрудники уголовного розыска опросили жильцов пострадавших домов и соседних многоэтажек. Жители рассказали, что видели мужчину с собакой на поводке, который передвигался на велосипедах, похожих на украденные. Владельцы велосипедов никогда не выгуливали своих питомцев таким образом.

Полицейские получили описание подозреваемого и породы собаки. Питбуль был воспитан и слушался команд, что указывало на дрессировку.

Оперативники предположили, что владелец питбуля посещает собачьи площадки. Они установили наблюдение за такими площадками и вскоре заметили мужчину на велосипеде с питбулем. При задержании выяснилось, что 29-летний иностранец из Средней Азии причастен к краже двух велосипедов. Транспортное средство, которое он использовал в момент задержания, было украдено за час до этого и изъято.

Полиция установила, что мужчина причастен к кражам трёх велосипедов. Он приехал в Россию в законном порядке, несколько лет жил в Рязани, арендовал жильё и завел собаку. После потери работы он начал похищать велосипеды, обходя подъезды многоквартирных домов.

Для прогулок с собакой он использовал украденные велосипеды. Похищенные транспортные средства он продавал знакомым. После каждой кражи мужчина возвращался на собачью площадку для тренировки с питомцем.

Следователь возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.

Выяснилось, что после прибытия в Россию родная страна мужчины объявила его в межгосударственный розыск за тяжкое преступление. Сейчас готовятся документы для экстрадиции.

Полицейские нашли для питбуля нового хозяина и передали собаку в семью в столичном регионе.