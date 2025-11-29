Первый редактор приехал на финал Рязанской лиги КВН

В Рязань приехал Руслан Шишкин, первый редактор финальной игры Рязанской лиги КВН, чтобы помочь командам подготовиться к решающей игре. На вокзале его встретил руководитель Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН Алексей Жеглов.

Сейчас начнутся интенсивные мозговые штурмы, репетиции и доработка шуток до совершенства. Всё это для того, чтобы 2 декабря зрители получили мощный заряд юмора на финале Рязанской лиги КВН (12+) во Дворце Молодёжи.

Интерес к мероприятию настолько велик, что все билеты уже проданы. Организаторы напоминают, что те, кто не успел приобрести билеты, могут обратиться за ними в профкомы своих учебных заведений (ссузов и вузов).

Кроме того, мы разыгрываем 5 комплектов пригласительных, включающих по 2 билета. Подробности можно узнать в социальных сетях. Итоги подведём 1 декабря.

В финале за чемпионский титул будут бороться четыре сильнейшие команды, которые в течение сезона продемонстрировали своё мастерство:

· «Собаки Павлова» (РязГМУ);

· «СиД» (муниципальный округ Егорьевск);

· «Полбатона» (РГРТУ);

· «Время Первых» (МВД).

Однако сюрпризы на этом не заканчиваются. В рамках финала состоится розыгрыш Кубка КВН, в котором примут участие семь команд, стремящихся завоевать звание сильнейших и получить денежные гранты на поездку на престижный Международный Сочинский фестиваль:

· «Молоко» (РГАТУ);

· «От души» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «ЧСВ» (РГРТУ);

· «АПП» (Академия ФСИН);

· «Айседора Дункан» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «Экономим силы» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «Сборная филфака» (РГУ им. С.А. Есенина).

Зрителей ждёт увлекательное шоу, полное остроумия, ярких шуток и незабываемых выступлений лучших команд региона.

Возрастное ограничение 12+.