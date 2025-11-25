Филармонию в Рязани капитально отремонтируют за три года за 320 миллионов рублей 

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о планах по модернизации областной филармонии. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

По словам главы региона, развитие материально-технической базы учреждения продолжится и в 2026 году. Особое внимание уделяется ключевым объектам культурной сферы.

«Мы последовательно занимаемся всеми учреждениями культуры в регионе. Помню, как выглядела филармония несколько лет назад: старая техника, заброшенные помещения, неухоженная территория. Сейчас многое изменилось, но впереди ещё большой фронт работы. Нам предстоит модернизировать оборудование, расширить сцену и улучшить условия для сотрудников», — отметил Малков.

По словам губернатора в 2025 году на модернизацию филармонии выделено 49,7 млн рублей, средства направлены на приобретение современного светового и видеопроекционного оборудования. Ранее в филармонии в рамках профильной региональной программы были частично перестроены залы, подсобные помещения, сделана система кондиционирования воздуха.

С 2026 по 2028 год в рамках национального проекта «Семья» в областной филармонии проведут капитальный ремонт. Планируется обновление зрительного зала, инженерных коммуникаций, фасада и кровли. Также приведут в порядок противопожарную систему, заменят окна и двери.

Общий объём инвестиций в обновление главной концертной площадки региона за три года превысит 320 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что цель — сделать филармонию современной сценической площадкой, оснащённой по последним стандартам и комфортной как для артистов, так и для зрителей.