Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиГлавные новости

Филармонию в Рязани капитально отремонтируют за три года за 320 миллионов рублей 

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о планах по модернизации областной филармонии. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

По словам главы региона, развитие материально-технической базы учреждения продолжится и в 2026 году. Особое внимание уделяется ключевым объектам культурной сферы.

«Мы последовательно занимаемся всеми учреждениями культуры в регионе. Помню, как выглядела филармония несколько лет назад: старая техника, заброшенные помещения, неухоженная территория. Сейчас многое изменилось, но впереди ещё большой фронт работы. Нам предстоит модернизировать оборудование, расширить сцену и улучшить условия для сотрудников», — отметил Малков.

По словам губернатора в 2025 году на модернизацию филармонии выделено 49,7 млн рублей, средства направлены на приобретение современного светового и видеопроекционного оборудования. Ранее в филармонии в рамках профильной региональной программы были частично перестроены залы, подсобные помещения, сделана система кондиционирования воздуха.

С 2026 по 2028 год в рамках национального проекта «Семья» в областной филармонии проведут капитальный ремонт. Планируется обновление зрительного зала, инженерных коммуникаций, фасада и кровли. Также приведут в порядок противопожарную систему, заменят окна и двери.

Читайте также  В Рязани пройдёт творческая встреча с Любовью Кантаржи

Общий объём инвестиций в обновление главной концертной площадки региона за три года превысит 320 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что цель — сделать филармонию современной сценической площадкой, оснащённой по последним стандартам и комфортной как для артистов, так и для зрителей.

Другие материалы рубрики

Исследования рязанского учёного Ивана Черных в области борьбы с онкологией удостоены президентской стипендии

Павел Малков обсудил возрождение усадебного комплекса Фон-Дервиза и конного завода в Старожиловском районе

Павел Малков: Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляем первичное звено здравоохранения

Павел Малков: «Пушкинскую карту» в Рязанской области оформили более 76 тысяч школьников и студентов

Павел Малков поручил расширить действие дизайн-кода в Рязани и усилить контроль за его соблюдением

7info разыгрывает билеты на финал КВН

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...