Павел Малков: За месяц в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев

За месяц озеленения в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев: кустарники, хвойные и лиственные деревья. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Павел Малков.
По его словам, в озеленении принимали участие все муниципалитеты области. Самые активные: Кораблинский и Пителинский округа, Захаровский, Сараевский и Александро-Невский районы.
Рязань в числе передовиков губернатор не назвал.
Результаты озеленения губернатор обсудил во время встречи с зампредом правительства Рустамом Халиковым.
Губернатор отметил, что за последние несколько лет благодаря федеральному проекту «Чистая вода» и региональным программам построено 66 водозаборов, станций водоподготовки и новых водопроводных сетей.