Вторник, 18 ноября, 2025
8.9 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: За месяц в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев

Алексей Самохин

За месяц озеленения в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев: кустарники, хвойные и лиственные деревья. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Павел Малков. 

По его словам, в озеленении принимали участие все муниципалитеты области. Самые активные: Кораблинский и Пителинский округа, Захаровский, Сараевский и Александро-Невский районы.

Рязань в числе передовиков губернатор не назвал. 

Результаты озеленения губернатор обсудил во время встречи с зампредом правительства Рустамом Халиковым.

— Активно используем растения, выращенные на территории региона. В муниципалитетах начинаем «оживлять» муниципальные питомники. Следующий этап – контроль за приживаемостью посадок и уход, а также планирование мест для озеленения на следующий год, — написал Павел Малков. 

Губернатор отметил, что за последние несколько лет благодаря федеральному проекту «Чистая вода» и региональным программам построено 66 водозаборов, станций водоподготовки и новых водопроводных сетей. 

— Большинство работают нормативно, но есть объекты, которым нужен более тщательный контроль. Для них предусмотрим дополнительные средства на эксплуатацию и телеметрию, — сообщил Малков. 

