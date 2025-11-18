Павел Малков: За месяц в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев

За месяц озеленения в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев: кустарники, хвойные и лиственные деревья. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Павел Малков.

По его словам, в озеленении принимали участие все муниципалитеты области. Самые активные: Кораблинский и Пителинский округа, Захаровский, Сараевский и Александро-Невский районы.

Рязань в числе передовиков губернатор не назвал.

Результаты озеленения губернатор обсудил во время встречи с зампредом правительства Рустамом Халиковым.

— Активно используем растения, выращенные на территории региона. В муниципалитетах начинаем «оживлять» муниципальные питомники. Следующий этап – контроль за приживаемостью посадок и уход, а также планирование мест для озеленения на следующий год, — написал Павел Малков.

Губернатор отметил, что за последние несколько лет благодаря федеральному проекту «Чистая вода» и региональным программам построено 66 водозаборов, станций водоподготовки и новых водопроводных сетей.