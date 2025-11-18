Многие люди, особенно на Западе, верят в пророческий дар Мишеля Нострадамуса. Этот французский астролог и алхимик, живший в XVI веке, оставил после себя сборник стихов-катренов. Они сгруппированы в главы-центурии по загадочному принципу. Именно в этих сложных текстах якобы содержатся предсказания будущего.

Те, кто активно изучают наследие Нострадамуса, распределяют его пророчества по годам. И на 2026 год выпали одни из самых жутких. Их представило британское издание Daily Mail.

Европа напугана: вскрылись пугающие записи

Западные астрологи, доверяющие своему легендарному предку, регулярно находят в его стихах строки, которые, по их мнению, соответствуют современным событиям. Но, как часто говорят в таких случаях, они притягивают смысл за уши. Однако результат выглядит зачастую достаточно убедительно.

Западная пресса уже несколько дней пугает читателей мрачными пророчествами из XVI века. Журналисты уверяют, что Нострадамус имел в виду именно 2026 год. Конкретные основания для такой датировки остаются неясными, но толкователи не видят ничего хорошего для Западного мира.

Изображение: DALL E

Жестокий конфликт и «три огня» на Востоке

Журналисты таблоида обращают внимание на конкретные строки. В них говорится следующее: когда Марс пройдёт свой путь среди звёзд, человеческая кровь обагрит святилища. Три огня восстанут с восточной стороны, а Запад погрузится во тьму.

Слово «Марс» толкователи единодушно связывают с войной, упоминая, что это бог войны в римской мифологии. С кровью тоже всё понятно — предрекают жестокий конфликт. В остальном мнения расходятся. Одни предсказывают Западу энергетический кризис с веерными отключениями электричества. Другие считают, что речь идёт о потере глобального влияния.

С восточными огнями тоже нет ясности. Возможно, речь идёт о боевых действиях на Украине. Или же это метафора на усиление восточных стран — России, Индии и Китая. А, быть может, вспыхнут очередные войны на Ближнем Востоке.

Фото с сайта pxhere.com

При этом с пророчествами Нострадамуса рифмуется любопытное совпадение: астрономы прогнозируют, что Марс будет особенно хорошо виден во второй половине 2026 года.

«Темза покраснеет от крови»

Уже несколько лет толкователи пугают Западную Европу войной, ссылаясь на строки о семи месяцах страшной погибельной жатвы.

Изображение от Racool_studio на Freepik

Предрекаются неприятности и для Великобритании. Нострадамус упоминал, что семь раз британцы изменятся, а Темза покраснеет от крови. При этом Франция избежит бедствий при поддержке Германии.

Мир погубит огненный шар из космоса

Строки о долгой войне, истощившей армию, и чеканке монет из кожи вместо золота некоторые связывают с текущей спецоперацией на Украине. Якобы это предсказание трудностей с финансированием украинской армии. Для США, которых во времена Нострадамуса не существовало, тоже нашлось предсказание. Речь идёт о финансовом кризисе, где «Солнце и Луна» — символы золота и серебра — могут означать современные доллары.

Изображение сгенерировано AI

Самой пугающей выглядит «космическая» строка об огненном шаре из космоса. Многие интерпретируют это как удар кометы или астероида. Однако астрономы не видят реальных угроз. Это порождает предположения, что Нострадамус мог предвидеть нечто, напоминающее большой взрыв.

Какие пророчества Нострадамуса сбылись и стоит ли доверять его последователям

Что касается реально сбывшихся предсказаний Нострадамуса, здесь ситуация крайне неоднозначна. Сторонники приводят в пример якобы предсказанные им Великую французскую революцию, приход Гитлера к власти и даже события 11 сентября. Однако критики справедливо отмечают, что катрены настолько туманны и метафоричны, что их можно привязать к практически любому значительному событию.

Главная проблема заключается в том, что в интернете опубликовано огромное количество откровенных фальсификаций — катренов, которых Нострадамус никогда не писал, но которые прекрасно соответствуют современной политической конъюнктуре. Стоит ли доверять этим пророчествам? Каждый решает сам. Но важно помнить, что история пророчеств Нострадамуса — это в большей степени история их бесконечных перетолкований, нежели документально подтверждённых точных документов.