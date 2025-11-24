Павел Малков поручил расширить действие дизайн-кода в Рязани и усилить контроль за его соблюдением

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел личный прием граждан в Приемной Президента РФ. В мероприятии приняли участие руководители региональных министерств и ведомств.

Жительница Рыбного Наталья Цыпич выразила интерес к возможности увеличения финансовой поддержки для реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которые помогают ветеранам СВО и их семьям, инвалидам и людям в трудной жизненной ситуации. Павел Малков поручил Жанне Фоминой, министру территориальной политики, проработать этот вопрос, отметив важность подобных инициатив в регионе.

«Таких инициатив сегодня больше, чем мы можем поддержать. Это нужно менять – будем выделять дополнительные средства, чтобы помочь хорошим проектам развиваться», — подчеркнул губернатор.

Злата Железнякова из Рязани подняла проблему «кричащих» вывесок на исторических зданиях в центре города, которые портят их внешний вид. Глава региона отметил, что в 2022 году в области был принят дизайн-код для исторического центра, и эту работу необходимо продолжить. Это касается не только вывесок, но и цвета фасадов и общего состояния зданий.

Павел Малков поручил инспекции по охране объектов культурного наследия и администрации Рязани разработать предложения по расширению действия дизайн-кода на другие улицы и усилению контроля за его соблюдением.

Кроме того, жители региона обратились к Губернатору с вопросами о расширении мер социальной поддержки, развитии инфраструктуры для реабилитации детей с инвалидностью, строительстве спортивных объектов и улучшении состояния автодорог.