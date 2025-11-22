Павел Малков: Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляем первичное звено здравоохранения

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства и министром здравоохранения региона Александром Пшенниковым, где обсуждались вопросы модернизации первичного звена здравоохранения и другие актуальные темы.

На встрече Павел Малков отметил, что Рязанская область стала лидером в стране по реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также по проведению профилактических осмотров и диспансеризации населения.

Губернатор подчеркнул, что благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» происходит активное обновление первичного звена здравоохранения. За месяц до запланированного срока были открыты 22 фельдшерско-акушерских пункта в 12 муниципалитетах, которые уже оснащены необходимым оборудованием и принимают пациентов.

«Впервые удалось переломить тенденцию оттока медицинских работников из региона — это знак, что мы на верном пути. С начала 2024 года от нас уехали 67 специалистов, а приехали 144 медика из других регионов. Также в этом году трудоустроили 524 молодых специалиста — на 84 больше, чем в 2024 году», — отметил Павел Малков.

Александр Пшенников, заместитель Председателя Правительства и министр здравоохранения, рассказал главе региона о прогрессе в развитии высокотехнологичной медицинской помощи, темпах проведения диспансеризации, работе мобильных медицинских бригад и планах по обновлению оборудования в медицинских учреждениях.