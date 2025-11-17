УЗИ-аппарат с функцией внутрисердечного исследования появился в Рязанском кардиодиспансере

Рязанский кардиодиспансер получил уникальный УЗИ-аппарат. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

С этим оборудованием специалисты смогут выполнять высокоточные внутрисердечные ультразвуковые исследования. В мире существует всего две модели УЗИ-аппаратов с такой функцией. Новое оборудование будет использоваться в отделении хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции кардиодиспансера.

Заведующий отделением, кандидат медицинских наук Владислав Поваров, отметил, что ранее в кардиодиспансере не было аппарата с функцией внутрисердечного исследования. Именно такая модель необходима для лечения сложных аритмий и развития аритмологии в регионе.

«Аппарат высокого класса, будем его использовать при различных операциях, в том числе у пациентов с фибрилляцией предсердия. Прежде подобные хирургические вмешательства мы не проводили, и жители региона с таким диагнозом направлялись в федеральные клиники. В скором времени мы будем лечить их здесь. Наши врачи прошли обучение и готовы к работе на новом аппарате», — сказал Поваров.

По его словам, около 30% пациентов с аритмиями в Рязанской области страдают фибрилляцией предсердий. Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия, — это нарушение сердечного ритма, при котором предсердия хаотично сокращаются с высокой частотой, до 600 ударов в минуту, и не координируются с желудочками. Это приводит к нерегулярному пульсу, ухудшению кровообращения и увеличению риска тромбообразования.