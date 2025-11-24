В Серове мать бойца СВО потребовала вскрыть цинковый гроб

Жительница Серова Свердловской области потребовала вскрыть цинковый гроб, который ее заставляют захоронить после смерти сына на СВО, пишет E1.RU .

По данным издания, женщина больше года отказывается забирать из морга останки погибшего. Она не верит, что в гробу лежит ее сын и настаивает на независимой генетической экспертизе.

«У родственников на руках есть извещение, что военнослужащий не погиб, а попал в плен», — говорится в публикации.

Родителям не позволяют открыть гроб до проведения погребальной церемонии. В то же время они не хотят начинать процесс захоронения без медзаключения.

Ее сыну 24 года, он кадровый офицер, выпускник Казанского танкового училища. Он женился и после учебы отправился на фронт. В августе 2023-го военный ушел на боевое задание и на связь больше не выходил.

В ноябре того же года семье сообщили, что бойца включили в список военнослужащих, подлежащих обмену. Спустя неделю родителям позвонили из Ростовского морга и сказали, что останки их сына у них.

В начале 2024 года врио командира войсковой части заявил, что погибшим или пропавшим без вести молодой человек не числится. В то же время в военкомате Серова есть документ от судмедэкспертов из Ростова, что ДНК-экспертиза подтвердила родство женшины и человека, останки которого лежат в гробу.