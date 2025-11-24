Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
2.6 C
Рязань
НовостиНовости России

В Серове мать бойца СВО потребовала вскрыть цинковый гроб

Никита Рязанцев
Изображение Lisa Yount с сайта Pixabay

Жительница Серова Свердловской области потребовала вскрыть цинковый гроб, который ее заставляют захоронить после смерти сына на СВО, пишет E1.RU.

По данным издания, женщина больше года отказывается забирать из морга останки погибшего. Она не верит, что в гробу лежит ее сын и настаивает на независимой генетической экспертизе.

«У родственников на руках есть извещение, что военнослужащий не погиб, а попал в плен», — говорится в публикации.

Родителям не позволяют открыть гроб до проведения погребальной церемонии. В то же время они не хотят начинать процесс захоронения без медзаключения.

Ее сыну 24 года, он кадровый офицер, выпускник Казанского танкового училища. Он женился и после учебы отправился на фронт. В августе 2023-го военный ушел на боевое задание и на связь больше не выходил.

В ноябре того же года семье сообщили, что бойца включили в список военнослужащих, подлежащих обмену. Спустя неделю родителям позвонили из Ростовского морга и сказали, что останки их сына у них.

В начале 2024 года врио командира войсковой части заявил, что погибшим или пропавшим без вести молодой человек не числится. В то же время в военкомате Серова есть документ от судмедэкспертов из Ростова, что ДНК-экспертиза подтвердила родство женшины и человека, останки которого лежат в гробу. 

Другие материалы рубрики

Пьяный офицер украинской разведки помог уничтожить 5 танков Abrams

Экспериментальное супероружие НАТО может достаться российским войскам в Покровске. Эксперты назвали сроки освобождения города

В воронежском детдоме рассказали о последствиях атаки ATACMS

В Волжском разгорелся скандал из-за запрета копать могилы на кладбище

«Тайные казни» в ВСУ: Генерал рассказал о приказах Киева уничтожать своих солдат и офицеров

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Самые читаемые материалы

Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Людей вывели на улицу. Причина эвакуации неизвестна.
Новости России

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее...