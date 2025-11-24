В Серове мать бойца СВО потребовала вскрыть цинковый гроб

Жительница Серова Свердловской области потребовала вскрыть цинковый гроб, который ее заставляют захоронить после смерти сына на СВО, пишет E1.RU.
По данным издания, женщина больше года отказывается забирать из морга останки погибшего. Она не верит, что в гробу лежит ее сын и настаивает на независимой генетической экспертизе.
Родителям не позволяют открыть гроб до проведения погребальной церемонии. В то же время они не хотят начинать процесс захоронения без медзаключения.
Ее сыну 24 года, он кадровый офицер, выпускник Казанского танкового училища. Он женился и после учебы отправился на фронт. В августе 2023-го военный ушел на боевое задание и на связь больше не выходил.
В ноябре того же года семье сообщили, что бойца включили в список военнослужащих, подлежащих обмену. Спустя неделю родителям позвонили из Ростовского морга и сказали, что останки их сына у них.
В начале 2024 года врио командира войсковой части заявил, что погибшим или пропавшим без вести молодой человек не числится. В то же время в военкомате Серова есть документ от судмедэкспертов из Ростова, что ДНК-экспертиза подтвердила родство женшины и человека, останки которого лежат в гробу.