В Псковской области пожаловались на массовую блокировку сим-карт

Жители приграничных районов Псковской области столкнулись с блокировкой сим-карт, утверждает «Псковская губерния»*.

Как указано в публикации, это происходит на фоне действия новых правил об охлаждении. Так, из-за нестабильной связи операторы определяют локацию абонентов в Эстонии и Латвии.

В итоге пользователи попадают в роуминг, после чего сим-карты, согласно недавно введенному правилу, блокируют на день.

«В связи с чем им (жителям Псковской области. — Прим. ред.) приходится постоянно проходить верификацию», — говорится в публикации.

Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.

После возвращения из-за границы россиянам на время ограничивают работы сим-карт. Мера нужна для борьбы со «спящими» номерами, которые могут использоваться для атаки БПЛА.

*Сайт издания заблокирован на территории России.