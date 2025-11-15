В Псковской области пожаловались на массовую блокировку сим-карт

Жители приграничных районов Псковской области столкнулись с блокировкой сим-карт, утверждает «Псковская губерния»*.
Как указано в публикации, это происходит на фоне действия новых правил об охлаждении. Так, из-за нестабильной связи операторы определяют локацию абонентов в Эстонии и Латвии.
В итоге пользователи попадают в роуминг, после чего сим-карты, согласно недавно введенному правилу, блокируют на день.
Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.
После возвращения из-за границы россиянам на время ограничивают работы сим-карт. Мера нужна для борьбы со «спящими» номерами, которые могут использоваться для атаки БПЛА.
*Сайт издания заблокирован на территории России.