Вторник, 18 ноября, 2025
9.3 C
Рязань
Титов объяснил, почему политика ЦБ негативно повлияла на российский бизнес

Алексей Самохин
Действия Центробанка оказали мощное негативное воздействие на российский бизнес. С такой оценкой выступил представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, постоянный рост ключевой ставки фактически обескровил компании, лишив их доступа к доступному оборотному и инвестиционному капиталу.

«Сегодня идет серьезное давление на рост. Многие компании прекратили инвестиционную активность», — констатировал спикер. 

Он подчеркнул, что даже при резкой смене экономического курса быстрого восстановления ждать не стоит. Фундамент будущего роста — инвестиции — уже подорван. А те незначительные корректировки ставки, которые ЦБ предпринимал в последние месяцы, по мнению Титова, глобальных проблем не решают.

Цепочка последствий оказалась предсказуемой. Компании начали сбавлять обороты, налоговые поступления в бюджет сократились, а его дефицит — вырос. В этой ситуации правительство, по словам Титова, приняло «единственное правильное для него решение» — повысить налоги.

Логика проста: налоговая база сужается, значит, нужно поднимать сами ставки. Но это решение запускает порочный круг. 

«Сейчас повысятся налоги, соответственно, пойдет дальнейшее давление на инфляцию, на цены, потому что себестоимость будет расти, и в результате ЦБ опять повысит ставку», — обрисовал Титов безрадостную перспективу.

Читайте также  Новая версия пропажи семьи Усольцевых связана с сорвавшейся сделкой

Этот процесс он назвал «странным, замкнутым, очень нерациональным кругом». «Нам всем надо найти способ из него выйти», — подытожил собеседник «Абзаца».

