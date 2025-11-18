Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

Ночной удар по объектам ВСУ, нанесенный 18 ноября, заметно отличался от предыдущих. На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность, пишет aif.ru.

Особое внимание было приковано к двум объектам: одному в Днепропетровске, другому в городе Берестин (бывший Красноград) Харьковской области. Причем если днепропетровскую цель атаковали исключительно беспилотниками «Герань», то для поражения второй были задействованы сразу пять баллистических ракет комплекса «Искандер-М».

Куда прилетели «Искандеры»

«Удар сразу пятью „Искандерами“ по объекту говорит о его чрезвычайной важности», — считает военный эксперт Владимир Ераносян. По его мнению, пока остается только гадать, кого или что именно там уничтожили. Среди версий эксперта — позиции ЗРК Patriot, которые являются приоритетной целью, и точное попадание по которым наносит ущерб в миллионы долларов. Также в том районе расположены объекты газодобычи и буровые установки, которые могли стать мишенью. Не исключен и удар по крупным военным чинам ВСУ, штабу или расположению наемников.

В самом Днепропетровске под атаку попали объекты в промышленной зоне. В налете участвовало почти четыре десятка дронов, после чего на территориях военных объектов вспыхнули масштабные пожары. Кроме того, в течение ночи удары были нанесены по Павлограду, Васильковке, Сумам, Батурину и временно оккупированному Херсону.

Женщины в штурмовых отрядах

На фоне этих событий российские военные сообщают о новой тактике ВСУ на Сумском направлении. Из-за высоких потерь среди мужчин-штурмовиков в «накаты» (так называют наступление) стали отправлять женские подразделения. По имеющейся информации, в 71-й егерской бригаде штурмовые отряды теперь доукомплектовывают женщинами-военнослужащими и бросают в так называемые «мясные штурмы».

По данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Север», куда входит и сумское направление, суточные потери ВСУ достигают 150 и более человек. При этом, по словам военных, в пылу боя определить, где женщина, а где мужчина, практически невозможно. Да и незачем.

«Если в тебя стреляют, то на пол смотреть некогда, — объяснил офицер-доброволец с позывным Шумный. — Просто косишь из автомата и закидываешь гранатами».