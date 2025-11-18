Вторник, 18 ноября, 2025
8.9 C
Рязань
НовостиНовости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

Алексей Самохин
Freepik AI

Ночной удар по объектам ВСУ, нанесенный 18 ноября, заметно отличался от предыдущих. На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность, пишет aif.ru.

Особое внимание было приковано к двум объектам: одному в Днепропетровске, другому в городе Берестин (бывший Красноград) Харьковской области. Причем если днепропетровскую цель атаковали исключительно беспилотниками «Герань», то для поражения второй были задействованы сразу пять баллистических ракет комплекса «Искандер-М».

Куда прилетели «Искандеры»

«Удар сразу пятью „Искандерами“ по объекту говорит о его чрезвычайной важности», — считает военный эксперт Владимир Ераносян. По его мнению, пока остается только гадать, кого или что именно там уничтожили. Среди версий эксперта — позиции ЗРК Patriot, которые являются приоритетной целью, и точное попадание по которым наносит ущерб в миллионы долларов. Также в том районе расположены объекты газодобычи и буровые установки, которые могли стать мишенью. Не исключен и удар по крупным военным чинам ВСУ, штабу или расположению наемников.

Читайте также  Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

В самом Днепропетровске под атаку попали объекты в промышленной зоне. В налете участвовало почти четыре десятка дронов, после чего на территориях военных объектов вспыхнули масштабные пожары. Кроме того, в течение ночи удары были нанесены по Павлограду, Васильковке, Сумам, Батурину и временно оккупированному Херсону.

Женщины в штурмовых отрядах

На фоне этих событий российские военные сообщают о новой тактике ВСУ на Сумском направлении. Из-за высоких потерь среди мужчин-штурмовиков в «накаты» (так называют наступление) стали отправлять женские подразделения. По имеющейся информации, в 71-й егерской бригаде штурмовые отряды теперь доукомплектовывают женщинами-военнослужащими и бросают в так называемые «мясные штурмы».

По данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Север», куда входит и сумское направление, суточные потери ВСУ достигают 150 и более человек. При этом, по словам военных, в пылу боя определить, где женщина, а где мужчина, практически невозможно. Да и незачем. 

«Если в тебя стреляют, то на пол смотреть некогда, — объяснил офицер-доброволец с позывным Шумный. — Просто косишь из автомата и закидываешь гранатами».

Читайте также  40 бомб, 600 «Гераней» и 18 «Кинжалов» и Киев утонет: украинцев призвали готовиться к удару

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Атакованные объекты ВСУ в порту Измаила горели с такой силой, что пламя освещало даже противоположный, румынский берег.
Читайте также

Титов объяснил, почему политика ЦБ негативно повлияла на российский бизнес

Новости России

Спасатели обследовали пещеру на месте пропажи семьи Усольцевых 

Новости России

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

Новости России

Мать обезглавленного ребенка резко изменила свои показания — РЕН ТВ

Новости России

В Первоуральске мужчина грозит взорвать подъезд, удерживая женщину и ребёнка в квартире

Новости России