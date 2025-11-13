SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Ранним утром 13 ноября жители Орла столкнулись с массированной атакой беспилотников. Город подвергся серии ударов — обломки одного из уничтоженных БПЛА упали на автостоянку вблизи многоквартирных зданий, повредив несколько припаркованных машин, пишет SHOT.

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо. Самые громкие звуки, по словам местных жителей, прозвучали около 06:20 утра. Всего горожане насчитали свыше десяти взрывов — настолько сильных, что в квартирах дрожали оконные стёкла. В отдельных районах завывала сирена воздушной тревоги.

По предварительным данным, работает ПВО.

Официальных комментариев о последствиях атаки пока не было. До начала налёта в регионе объявили ракетную опасность, а местные власти призвали граждан немедленно укрыться в безопасных местах и держаться подальше от окон.

Напомним, в Рязани также была объявлена угроза атаки БПЛА. Она действует со вчерашнего вечера. В 06:30 13 ноября рязанцам пришло новое сообщение о том, что угроза беспилотной опасности сохраняется на территории региона.